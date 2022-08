Neubau kostet mehr als drei Millionen Euro : Entwurf für Kita in Doveren steht

Der Bau wird an der Rathausstraße entstehen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Doveren Die Kita in Hilfarth hat sich bewährt, daher wird sie als Vorlage genommen. Doch obwohl sie baugleich sein soll, wird es in Doveren teurer.

In seiner Videoreihe über den Sommer hatte der Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen auch darüber gesprochen, dass es wichtig sei, jungen Familien eine Perspektive in der Stadt zu bieten. Dazu gehöre zwangsläufig auch die Versiegelung neuer Flächen, etwa für Wohngebiete. Rund 800 Menschen stünden derzeit auf einer Warteliste, die gerne in Hückelhoven ein Baugrundstück erwerben wollen. Da dies in der Regel Familien mit kleinen Kindern sind, wächst auch der Bedarf an Kitas.

In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Hückelhoven hat die Verwaltung nun die Entwurfsplanung für den Bau einer 3-Gruppen-Kita im Ortsteil Doveren vorgestellt. Die Planungen für dieses Projekt beschäftigen die Verantwortlichen schon lange. So seien schon die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden, damit die Einrichtung auf der freien Fläche, die auf der Rathausstraße am alten Kirmesplatz angrenzt, errichtet werden kann. Insgesamt entstehen in Doveren 65

zusätzliche Kindergartenplätze, nämlich zwölf im U3-Bereich und 53 im Ü3-Bereich.

Kostenpflichtiger Inhalt Der Neubau wird sich an der Kita in der Tannenstraße in Hilfarth orientieren. Dessen Raumkonzept habe sich in der Praxis der vergangenen Jahre sehr bewährt und sei auch vom zuständigen Landschaftsverband ausdrücklich für gut befunden worden. Daher soll die Einrichtung in Doveren nahezu baugleich errichtet werden. Das führe auch dazu, dass die Honorarkosten für den zuständigen Architekten nicht ganz so hoch ausfallen werden.

Für die Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wurde der vorhandene Grundriss der Kindertagesstätte in Hilfarth gespiegelt und zudem die Flächen einiger Räume – in Abstimmung mit dem Jugendamt – an den jetzigen Bedarf angepasst, heißt es in der Beschlussvorlage. Auch bei der Gestaltung des Außengeländes wird es Ähnlichkeiten geben. Die Spielgeräte sind, in Anlehnung an die der Tannenstraße, entlang der Terrasse und im hinteren Grundstücksbereich vorgesehen. An der Terrasse selbst soll ein

U3-Spielhaus mit Sandspielkasten und eine Doppelschaukel entstehen, im hinteren Grundstücksbereich soll eine große Spielkombination entstehen.

Wie teuer der Bau der Kita in Doveren letztendlich werden wird, steht indes noch nicht fest. Die baugleiche Kita an der Tannenstraße sei im Jahr 2020 mit 2,25 Millionen Euro abgerechnet worden, teilt die Verwaltung mit. Unter Berücksichtigung der aktuellen Baupreisindizes ergäbe dies für den Bau in Doveren aktuelle Baukosten in Höhe von 3,19 Millionen Euro. Da nach den aktuellen Förderrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen jeder Betreuungsplatz mit 29.700 Euro gefördert wird, würde der Stadt Hückelhoven eine Gesamtförderung von gut 1,9 Millionen Euro zuteil werden. Die hiernach aus dem städtischen Haushalt aufzubringenden finanziellen Mittel in Höhe von 1,38 Millionen Euro sind im Haushalt 2022 finanziert.