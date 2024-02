Japanische Trommelshow in Hückelhoven Kultur aus Fernost musikalisch präsentiert

Kokubu begeisterte auch das Hückelhovener Publikum mit schlagkräftigen Trommel-Stücken sowie atemberaubender Artistik. In den Vereinigten Staaten und in ganz Asien begeisterte die junge Truppe aus Osaka um Chiaki Toyama, der die Bambuslängsflöte (Shakuhachi) professionell spielt, bereits auf ihren ausgedehnten Tourneen. Bis März ist das japanische Musik-Ensemble, das vor rund einem Vierteljahrhundert gegründet wurde, noch in ganz Deutschland unterwegs. Große Auftrittsorte wie das Bonner Brückenforum oder die Berliner Urania sind auf dem Tourneeplan der ausgebildeten Profi-Musiker zu finden, die ihr aktuelles Programm mit dem beziehungsreichen Titel „Der Klang des Lebens“ in der ehemaligen Zechenstadt präsentierten.