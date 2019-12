Glückwunsch : Im Gemeindeleben sehr engagiert

Baal Emma und Hartwig Richert feiern in Baal das Fest der Eisernen Hochzeit.

Emma Richert erblickte am 29. Oktober 1931 im polnischen Huttarbrutcka das Licht der Welt. Im Alter von 13 Jahren wurde sie nach Dresden umgesiedelt, ging 1952 in den Westen und hat im Haushalt einer Apotheke gearbeitet. Später war sie in einer Weberei in Rheydt beschäftigt und im Anschluss in der Näherei Zitzen in Hilfarth.

Hartwig Richert kam am 21. August 1930 in Rypin, in Westpreußen, zur Welt. Nachdem er zunächst schwer beim Bauern arbeitete, absolvierte er eine Schmiedelehre. Dann fuhr er mit dem Fahrrad bis in den Kreis Heinsberg und hat in Setterich als Schlosser Arbeit gefunden. 1952 zog er in sein Elternhaus in Baal und nahm in Erkelenz die Tätigkeit in einer Firma auf, die in der Hückelhovener Zeche Sophia-Jacoba Reparaturen durchführte. Dort wurde er nach drei Jahren übernommen und ist 34 Jahre lang bis zur Rente geblieben. Wichtig für eine lange und glückliche Partnerschaft sei es, als Paar zusammenzuhalten und sich treu und mit Humor ans Ja-Wort zu halten, meinen beide.