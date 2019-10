Hückelhovener Polizei sucht Zeugen : Dieb schlägt Drogerie-Mitarbeiterin ins Gesicht

Hückelhoven Drei Männer stahlen am Mittwochabend in einer Hückelhovener Drogerie Gegenstände. Darauf von Mitarbeitern des Geschäfts angesprochen, wollten sie selbiges stracks verlassen. Eine der Beschäftigten wollte dies verhindern – und wurde von einem der Diebe geschlagen.

Kunden einer Drogerie-Filiale an der Parkhofstraße waren es, die am Mittwoch gegen 18 Uhr drei Männer dabei beobachteten, wie sie Gegenstände in eine mitgeführte Tasche steckten. Sie informierten die Mitarbeiter über ihre Beobachtungen. Die Angestellten sprachen die Männer darauf an. Einer von ihnen holte aus einer Umhängetasche mehrere Artikel heraus und warf sie auf den Boden. Anschließend gingen alle drei in Richtung Ausgang. Auf die Aufforderung im Geschäft zu bleiben, reagierten sie nicht. Als eine weitere Mitarbeiterin einen der Täter an der Umhängetasche festhielt, schlug er ihr mit der Hand, in der er auch sein Handy hielt, ins Gesicht. Daraufhin ließ die Angestellte die Tasche los und die Männer flüchteten zu Fuß in Richtung der Straße Am Landabsatz. Der Täter, der zugeschlagen hat, war circa 1,70 Meter groß, hatte eine schmale Statur sowie kurze, dunkle Haare. Er wirkte südländisch und war etwa 35 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, die Umhängetasche war beige. Einer seiner Begleiter war ebenfalls etwa 1,70 Metergroß, schlank und hatte kurze, dunkle Haare. Er war circa 40 Jahre alt und mit einem langen, dunklen Parka sowie blauer Jeanshose bekleidet. Der dritte Täter konnte nicht beschrieben werden. Wer hat die Männer gesehen oder den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon 02452 9200.