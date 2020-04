Gertränkelager in Hückelhoven : Einbrecher greift Polizei mit Pfefferspray an

In ein Getränkelager wurde eingebrochen (Symbolbild). Foto: W. G. Allgoewer, dpa

Hückelhoven Bei einem Einbruch in ein Getränkelager in Hückelhoven werden die Diebe per Videokamera beobachtet. Trotz Pfefferspray-Einsatz werden sie von der Polizei gestellt.

Nachdem ein 35-Jähriger am vergangenen Donnerstagabend bei einem Einbruch in ein Getränkelager auf frischer Tat ertappt wurde, hat er zwei Polizisten mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mönchengladbacher daraufhin geflüchtet, ehe er von weiteren Beamten in der Nähe des Tatortes an der Porschestraße in Hückelhoven gefasst und verhaftet wurde. Kurz darauf wurden in der Nähe auch drei Komplizen verhaftet – eine 24-jährige Frau und zwei 24-jährige Männer, die ebenfalls aus Mönchengladbach kommen. Die beiden Polizisten wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt.