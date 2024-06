Trinitatiskirche wird entwidmet Ein letztes Gebet in Hilfarth

Doch wie kommt es dazu, dass das Gotteshaus nun entwidmet werden soll? Die Gründe dafür seien vielfältig, das könne man nicht in nur einem Satz darlegen, erklärt Pfarrer Gerhard Saß. Da sei zum einen die Zahl der Gemeindemitglieder, die in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen sei. „Von den heute ungefähr 3650 Gemeindemitgliedern unserer Gemeinde sind noch circa 630 in Hilfarth“, schreibt der Pfarrer im aktuellen Gemeindebrief. Zum Vergleich: Zu Hochzeiten zählte die Gemeinde mehr als 6000 Mitglieder. Daher sei man in der Vergangenheit auch schon dazu übergegangen, nur noch einen Gottesdienst im Monat in Hilfarth abzuhalten, und den Rest in der Denkmalkirche in Hückelhoven.