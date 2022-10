Bürgerschaftliches Engagement : Ehre für besondere Dienste um die Stadt Hückelhoven

Hückelhoven Bürgermeister Bernd Jansen verlieh kürzlich die Ehrengabe an sechs Bürger aus der ehemaligen Zechenstadt, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Wofür sie ausgezeichnet wurden.

„Ich denke, in einer Zeit, in der es nicht leicht ist, Menschen für einen ehrenamtlichen Einsatz in den Bereichen Politik und Gesellschaft zu gewinnen, ist es durchaus bemerkenswert, wenn Bürgerinnen und Bürger nicht nur bedarfsweise, sondern auch für einen kontinuierlichen Zeitraum, sich für ihre Stadt zu engagieren“, sagte Bürgermeister Bernd Jansen in seiner Rede. Bürgerschaftliches Engagement sei eine zentrale Grundlage der Demokratie. Demokratie könne überhaupt nur lebendig werden, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger bereit seien, sich einzumischen und Mitverantwortung zu übernehmen. Folgende Personen wurden geehrt: