Für die Tafel und die Initiative Hückelhoven hilft : Lambertus spendet Auto an Ehrenamtler

Hückelhoven Marcel Ballas übergab den weißen Lieferwagen mit Schlüsseln und Papieren an die Tafel und die Initiative Hückelhoven hilft. Für diese Zwecke wird das Fahrzeug benötigt.

Daraus sind sogar schon mehrere Ausbildungsverträge und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in den Bereichen Pflege oder Hauswirtschaft entstanden, wenn Ehrenamtler in die Pflegeeinrichtung vermittelt werden konnten. Marcel Ballas erhielt bei Bedarf einzelne Möbelstücke aus dem von der Tafel betriebenen Depot am Baaler Bahnhof für junge Pflegebedürftige. „Wir wollten das Auto lieber verschenken statt es zu verkaufen“, so Ballas. Marco Ferreira, der technische Leiter der Lambertus gGmbH, machte die neuen Besitzer mit dem Wagen vertraut, der jetzt ständig im Einsatz ist, um zum Beispiel Möbel zu transportieren, die für die ukrainischen Bewohner der städtischen Unterkunft am Baaler Bahnhof angeschafft wurden. „Ich nehme das Fahrzeug nur zur Hälfte“, schmunzelte Tafel-Vorsitzender Schmitz und verwies an Hückelhoven hilft. Der erste Einsatz erfolgte prompt: Bei einer schwedischen Möbelhaus-Kette wurden Einrichtungsgegenstände für Mädchen und Jungen abgeholt. Rund 300 Mittagessen, zubereitet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hückelhovener Lambertus gGmbH, werden sieben Mal pro Woche im Raum Hückelhoven und Erkelenz ausgeliefert: an private Haushalte, aber auch auch Schulen und andere Einrichtungen. Insgesamt 800 Mahlzeiten werden täglich zubereitet. Das Versprechen: Das Essen soll bei der Abgabe noch immer 70 Grad warm sein.