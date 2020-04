Angriff in Hückelhoven : Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Hückelhoven Ein 28-jähriger Mann aus Hückelhoven ist am Sonntagabend, 12. April, offenbar von mehreren Unbekannten hinterrücks angegriffen und gefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Laut Polizeibericht war der Mann gegen 21.45 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg entlang der Feldgemarkung aus Doveren kommend in Richtung Hückelhoven/Landstraße 117. Dabei wurde er nach eigenen Angaben von hinten getreten, sodass er zu Boden stürzte. Er bemerkte vier oder fünf dunkel gekleidete männliche Personen, die auf ihn einschlugen und nach ihm traten. Alle waren circa 1,80 Meter groß, einer davon mit kräftiger Statur. Ein weiterer Täter war etwa 1,90 Meter groß und schlank. Der junge Mann gab an, zur Abwehr der Schläge ebenfalls um sich geschlagen zu haben. Nach mehreren Minuten seien die Täter zu Fuß in Richtung Hückelhoven geflüchtet. Als sich der 28-Jährige nach der Tat selbstständig in ärztliche Behandlung begab, wurde eine oberflächliche Schnittwunde am Bauch festgestellt. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 9200.