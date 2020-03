Auf Wirtschaftsweg in Hückelhoven-Doveren : Zeugen gesucht: Drei Männer überfallen Paketboten

Hückelhoven Drei Männer haben vergangenen Donnerstag einen Paketboten in Doveren erst geschlagen und dann den Laderaum seines Wagens durchwühlt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist am Donnerstag, 5. März, ein Paketbote in Doveren überfallen worden. Er selbst informierte gegen 10.25 Uhr die Behörde. Dem Bericht zufolge war er zum Tatzeitpunkt auf einem Verbindungsweg zwischen der Provinzialstraße und der Straße Doverheide unterwegs, wo die Beamten den Boten auch antrafen. Er gab an, dass drei Männer auf ihn zugingen. Als er langsam an ihnen vorbeifuhr, habe einer der Männer die Scheibe der Fahrertür seines Wagens eingeschlagen. Der 23-jährige Bote hielt an, worauf er durch die zerstörte Scheibe geschlagen wurde. Bevor er reagieren konnte, drangen die Personen in den Laderaum seines Fahrzeugs ein und durchwühlten die Pakete. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob etwas erbeutet wurde, ist noch nicht bekannt.