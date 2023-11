Diskussion in Hückelhoven „Kompletter Ausschluss ist größtmögliche Strafe“

Auch die Fußballweltmeisterschaft in Katar wurde an diesem Abend zum Gesprächsthema. So berichtete ein junger Zuschauer, der als Syrer in seiner Jugend mehrere Jahre in Katar verbracht hatte, dass der öffentliche Druck und Boykottaufrufe schon etwas mit dem Land gemacht hätten und sich manche Dinge zum Besseren gewandelt hätten.