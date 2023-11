Ab der kommenden Woche Die Termine für die Hückelhovener Martinszüge 2023

St. Martin ritt durch Schnee und Wind - und in den kommenden Tagen reitet er auch durch Hückelhoven. Offiziell gedenken wir dem frommen Bischof von Tours am 11. November. Denn vor allem eine überlieferte Geschichte macht den Heiligen auch heute noch unsterblich: Als Martin - zu dieser Zeit noch Soldat - an einem bitterkalten Wintertag an einem frierenden Bettler vorbeiritt, teilte er kurzerhand seinen warmen roten Armeemantel mit dem Schwert und gab dem mittellosen Mann die eine Hälfte. Noch in dieser Nacht soll Martin Jesus Christus im Traum erschienen sein, woraufhin er sich als Jünger Jesu bekannte und sich taufen ließ. Als Bischof soll St. Martin der Legende nach zahlreiche Wunder vollbracht haben. Insgesamt verteilen sich in diesem Jahr 22 Umzüge über das Stadtgebiet - ab Montag te bis zum 18. November. Ein Überblick, jeweils mit dem entsprechenden Ort, dem Start- und dem Treffpunkt.