St. Stephanus Bruderschaft Kleingladbach Die Programm-Highlights der St. Anna Kirmes

Am Kirmesmontag gedenken die Schützen der verstorbenen Bruderschaftsmitglieder um 10 Uhr in einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche und ehren verdiente Schützenbrüder. Danach gedenken sie am Kriegerdenkmal den Toten und Vermissten beider Weltkriege. Anschließend findet ein Frühschoppen im Festzelt statt. Die Bruderschaft beendet ihre Feierlichkeiten in diesem Jahr mit dem Klompeball, der um 18 Uhr beginnt. Dazu hat sie wieder die Band Covercolonia verpflichtet. Eine Stunde vorher sind die Kinder ab einem Alter von drei Jahren mit ihren Eltern zu einer Kinderbelustigung in das Festzelt eingeladen. Beim Königsball am Sonntagabend und beim Klompeball ist der Eintritt frei. Beim Rock- und Pop-Abend am Samstag gibt es ermäßigte Eintrittspreise für Jugendliche.