In der Hückelhovener Innenstadt Deutsch-niederländische Freundschaft beim Stoffmarkt

An ihrem Stand herrschte reges Treiben: Immer wieder kamen Marktbesucherinnen, um sich extravagante Stoffe anzuschauen und sich mit der Ausstellerin über eventuelle Schnittmuster auszutauschen. Marion Wildschütz hatte es ein Stoff in Naujoks Auslage ganz besonders angetan – die beiden Näherinnen kamen ins Gespräch und zum Stoffkauf gab es für Wildschütz noch eine kostenlose Beratung dazu. Sie erklärte: „Man kann selbst entscheiden, was man näht und muss sich dementsprechend nicht an das Angebot in den Läden halten.“ Die Individualität und der Gestaltungsspielraum sei das, was das Nähen ausmache. Man habe die Möglichkeit, alles in beliebigen Farben und Formen herzustellen – der Stoffmarkt sei da die perfekte Gelegenheit, um auf neue Ideen zu kommen.