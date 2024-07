Tödlicher Unfall in Hückelhoven „Der Angeklagte ist glimpflich davon gekommen“

Der 19-jährige Niklas W. hat im November vergangenen Jahres im Hückelhovener Stadtteil Ratheim an einer roten Ampel eine hochschwangere Frau angefahren. Die 31-Jährige und ihr ungeborenes Baby starben an den Folgen. Der Fahrer war zum Tatzeitpunkt betrunken und hatte Kokain konsumiert, zudem fuhr er deutlich zu schnell. Zunächst hatte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt, diese Anklage wurde schließlich in Teilen zugelassen.