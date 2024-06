NEW-Musiksommer in Hückelhoven Musikalische Zeitreise mit dem Lagerfeuer-Trio

Zu vorgerückter Stunde nahmen sie sogar „Hörerwünsche" aus dem Publikum entgegen: Bernd Weiss (Gitarre, Gesang), Heiko Wätjen (Kontrabass, Gesang) und Yann Le Roux (Cajon, Gesang) sorgten bei der mittlerweile fünften Auflage des NEW-Musiksommers in der ehemaligen Zechenstadt für ausgelassene Stimmung auf dem gut gefüllten Breteuilplatz. Bei freiem Eintritt tanzten die Besucher vor der Bühne, versorgten sich an den Ständen mit Willi Fells selbst gebrauten Hilfarther Bierspezialitäten und Leckereien aus „Axel's Soul Kitchen"-Foodtruck. Für das Lagerfeuer-Trio war es fast so etwas wie ein Heimspiel – Bandgründer Bernd Weiss und seine beiden Musikerkollegen sind schon häufig in Hückelhoven sowie in Ratheim am Bürgerhaus am See aufgetreten; ihre Anreise aus Aachen ist nicht weit.