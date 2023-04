Veranstaltungen in Hückelhoven So vielfältig ist das kulturelle Programm

Vom 2. bis 10. Dezember findet der diesjährige Weihnachtsmarkt statt. Nach der aus Sicht der Stadt erfolgreichen Premiere mit einem neuen Konzept mit Unterständen, ohne Winterwald und mit einem veränderten Aufbau soll an diesem Konzept in diesem Jahr festgehalten werden. Es werden auch noch zwei zusätzliche Unterstände an der Almhütte aufgebaut. Selbstverständlich wird auch „Ole“, das „offizielle Begrüßungsrentier der Stadt Hückelhoven“ wieder eine tragende Rolle spielen. Zudem wird das Musikprogramm auf der Bühne weiter ausgebaut und die Maskottchenparade wird weiterhin Bestandteil sein. Erstmalig wird in diesem Jahr am 3. Adventswochenende ein „kleiner Weihnachtsmarkt“ rund um die Almhütte mit Speisen, Getränken und Musik angeboten.