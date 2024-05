Dagmar Kohnen aus Hückelhoven Erste Transfrau im Presbyterium

Dann der Neustart vor sechs Jahren, als ihre Ehefrau 2018 „kirchlichen Anschluss suchte“, wie sie es nennt. Einer Trauergruppe wollte sie sich damals gerne anschließen, eventuell gemeinsam mit Dagmar Kohnen an Taizé-Gottesdiensten teilnehmen. So gelangte die Heinsbergerin, die in Wassenberg aufwuchs, zur evangelischen Kirchengemeinde in der Hückelhovener Haagstraße. Hier ist Kohnen, die ihren früheren Vornamen nicht verraten möchte, weil sie mit dem Kapitel längst abgeschlossen hat, inzwischen angekommen, hat so etwas wie eine religiöse Heimat gefunden. Singt im evangelischen Kirchenchor mit, deren Mitglieder sich „Haag-Singers“ nennen. Stimmlage: Bass. „Eine Frau mit einer so schönen tiefen Stimme“, sagen die Zuhörer dann manchmal.