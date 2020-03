Auch Hilfarths Traditionskino ist vorübergehend geschlossen : Kein Geheimagent an der Rurbrücke

Kinobetreiber Frank Dohmen im kleineren der beiden Säle im Corso-Kinocenter in Hückelhoven-Hilfarth. Hier bleibt die Leinwand leer. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Im Hilfarther Corso-Filmpalast bleibt es dunkel. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste das Kino vorübergehend geschlossen werden. Besitzer Frank Dohmen ist besorgt.

Der berühmteste Geheimagent kommt vorläufig nicht nach Hilfarth. Die Premiere des neuen James-Bond-Streifens „Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig in der Hauptrolle wurde wegen des Coronavirus auf den 12. November verschoben. Das wusste Kinobetreiber Frank Dohmen schon länger.

Und dann kam es noch dicker: Der beliebte Corso-Filmpalast an der Rurbrücke ist inzwischen auf Anordnung der Behörden komplett geschlossen worden. Für Inhaber Frank Dohmen, der den Betrieb von Vater Heinz übernahm, ist es bitter. „Unser Kino gibt es schon seit kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, erzählt der 45-Jährige. Ein Familienbetrieb, Festsaal, Restaurant und Gaststätte gehören dazu. Immer weniger Cineasten kamen zuletzt noch in die Breite Straße nach Hilfarth – weil das Angebot schon lange nicht mehr attraktiv und die Ansteckungsgefahr groß war. So sei beispielsweise auch die Disney-Verfilmung „Mulan“ erstmal auf Eis gelegt worden, berichtet Frank Dohmen. „Wir sind hier das älteste Kino im Kreis Heinsberg, das durchgängig offen war. Eine Schließung gab es bei uns noch nie.“

Info Nachholtermin für die Silent Disco Programm Im Festsaal Sodekamp-Dohmen finden die Kappensitzungen der Trötemänn, Konzerte und Comedy-Veranstaltungen statt. Jetzt ist alles abgesagt. Verschieben Für die Silent Disco mit Kopfhörern, die Ende März eingeplant war, soll ein Nachholtermin gefunden werden. www.sodekamp-dohmen.de

Tipps für das Heimkino in den eigenen vier Wänden hat der Hilfarther Familienvater gar nicht auf Lager. Er glaubt, dass Eltern ihren Nachwuchs mit den Film-Highlights aus der eigenen Kindheit nicht mehr großartig begeistern können. Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, Lotta aus der Krachmacherstraße und die Kinder aus Bullerbü sind seiner Meinung nach heute nicht mehr hoch im Kurs bei den Mädchen und Jungen, die nun zwangsläufig viel Zeit zu Hause verbringen müssen, weil Schule und Kindergarten noch längere Zeit geschlossen bleiben.

Besonders die 007-Absage für Anfang April bedauert Frank Dohmen. „Das macht die Hütte voll, ähnlich wie Star Wars“, so der gelernte Koch. In zwei Kinosälen – 168 und 75 Sitzplätze – lassen sich die Besucher normalerweise für zwei Stunden in eine fremde Welt entführen. „In den letzten Tagen vor der Schließung war kaum noch was los“, erzählt der Familienvater bedrückt. Für das Ausbleiben der Gäste bringt er Verständnis auf: „Klar, man sitzt dann 120 Minuten eng zusammen.“