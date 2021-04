Demenzbetreuung in Hückelhoven : „Von Eltern nicht mehr erkannt zu werden, ist eine große Sorge“

Bettina Nobis hat sich in der Demenzbetreuung und als Coach selbstständig gemacht. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Bettina Nobis begleitet Demenzerkrankte in ihrem Alltag und hilft den Angehörigen, mit der schwierigen Situation zurecht zu kommen.

Die Corona-Pandemie stellt uns als Gesellschaft vor große Herausforderungen. Manche kommen mit diesen besser zurecht, andere leiden mehr darunter. Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ganz besonders.

Bettina Nobis ist zertifizierte Betreuungskraft und Coach, mit dem Schwerpunkt auf Demenz. „Einige sind durch Corona sehr einsam geworden“, sagt sie. Funktionierende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, wie etwa Abstand halten und eine Maske tragen, fallen in der Betreuung der Erkrankten sehr schwer und sind in der täglichen Arbeit teilweise hinderlich. Denn die Demenzpatienten seien auf die Mimik in der Kommunikation angewiesen, betont Nobis. Man spreche mit ihnen mit dem ganzen Gesicht, sie bräuchten das Lächeln, ergänzt sie.

Vor sieben Jahren hat sie ihre Berufung gefunden, als sie in ihrem damaligen Job mehr und mehr unglücklich wurde. Daraufhin hat Bettina Nobis ihr eigenes Leben mit einem Coach aufgearbeitet, parallel ehrenamtlich in einem Altenheim gearbeitet. Anschließend begann sie eine Ausbildung zur Betreuungskraft. Inzwischen ist die Hückelhovenerin, deren Wurzeln in Norddeutschland liegen, selbstständig mit ihrer Begleitung und dem Coaching. Zuvor, während einer festen Anstellung in einer Einrichtung, habe sie gemerkt, dass es den Angehörigen oftmals an Unterstützung fehle.

Genau dort möchte die 46-Jährige nun ansetzen. Im Alltag müsse bei den Familien oft alles sehr schnell gehen, daher könne sie dort unterstützend eingreifen. Sei es als Betreuerin oder als Coach. Dabei weist sie auf den Unterschied zwischen Betreuerin und Pflegerin hin, der manchen nicht so geläufig sei. „Ich begleite die Menschen in ihrem Alltag, etwa bei Arztbesuchen, oder helfe ihnen zu Hause. Viele freuen sich auch, wenn man sich einfach mal lange mit ihnen unterhält“, sagt sie. Ihr sei es aber gesetzlich nicht gestattet, zu pflegen, also etwa Medikamente zu verabreichen.

Ein Teil der Betreuung nimmt beispielsweise auch das Gedächtnistraining ein. Das sei individuell auf die Patienten angepasst, je nachdem, wie fortgeschritten die Krankheit auch bereits ist. Eine Übung, die Bettina Nobis gerne verwendet, ist eine Art Memory. Bei anderen ihrer Klienten sind es motorische Übungen, die eher gefragt sind. Egal an welcher Stelle die Hückelhovenerin ansetzt, Grundvoraussetzung für eine gelungene Betreuung seien Geduld und Ruhe, sagt sie. Die bringe sie von Natur aus mit und diese Veranlagung helfe ihr nun in ihrer Arbeit ungemein.

Den zweiten großen Teil davon nimmt das Coaching ein, wo sie in erster Linie für die Angehörigen von Demenz-Patienten da ist. „Die fortschreitende Erkrankung verändert die Patienten. Sie arbeiten ihr Leben auf, verdrängte Gefühle und auch Konflikte können zum Vorschein kommen“, sagt Nobis. Durch die Veränderung der Patienten werden auch bei den Angehörigen andere Gefühle geweckt, sie wissen eventuell nicht, wie sie damit umgehen sollen. Dort möchte die 46-Jährige beratend zur Seite stehen und auch zwischen den Erkrankten und den Angehörigen vermitteln, wenn es nötig ist. „Von den eigenen Eltern irgendwann nicht mehr erkannt zu werden, ist eine der größten Sorgen der Angehörigen“, berichtet Bettina Nobis.