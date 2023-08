Zwei zusätzliche Klassenräume Wie ein Containerbau das Schulzentrum Ratheim entlastet

Wenn an einer Schule baulichen Veränderungen anstehen, wird stets darauf geachtet, dass der Schulbetrieb so wenig wie möglich davon beeinträchtigt wird. Daher sind bei kleineren Projekten, die nur wenige Wochen in Anspruch nehmen, die Sommerferien ein beliebter Zeitpunkt für solche baulichen Veränderungen. So war es auch in diesem Jahr am Ratheimer Schulzentrum. Als die Schülerinnen und Schüler nach den großen Ferien wieder die Lehranstalt betraten, sahen sie auf dem Schulhof einen neuen Containerbau, in dem zwei zusätzliche Klassenräume untergebracht sind.