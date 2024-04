Klavierkonzert in Hückelhoven Con Brio präsentiert gefeiertes Pianisten-Duo

Mit dem Aachener Pianisten Florian Koltun und der chinesischen Pianistin Xin Wang schlossen sich zwei mehrfach ausgezeichnete Musiker zusammen, die regelmäßig auf den großen Konzertbühnen in Europa und Asien gastieren. Sie geben Gastspiele in bedeutenden internationalen Musikfestivals weltweit, wie in Neapel, Wien, Montenegro, Toulouse, Dresden, „Monschau Klassik“ oder Wuhan und wurden von der internationalen Fachpresse gefeiert. Zusammenarbeiten mit internationalen Orchestern wie dem Wuhan Philharmonic Orchestra, dem Sinfonieorchester Aachen, der Kammerphilharmonie St. Petersburg und der Berliner Camerata unter der Leitung führender Dirigenten zeigen die musikalische Qualität des Klavierduos auf. Beide Musiker sind Preisträger zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe in Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden und Luxemburg. Ihre musikalische Ausbildung erhielten sie an den Musikhochschulen Köln, Nürnberg und Trossingen. Darüber hinaus ist Xin Wang künstlerische Leiterin des internationalen Festivals „Klaviersommer Geilenkirchen“ sowie Juryvorsitzende und künstlerische Leiterin des internationalen Klavierwettbewerbs „Euregio Piano Award“.