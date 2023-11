Comedy in Hückelhoven Ein „staatlich geprüfter Deutscher“ mit Humor

Es gibt keine Artikel in der türkischen Sprache. Dass der Tisch im Deutschen einen männlichen Artikel hat, während die Tür weiblich ist, wirkt plötzlich befremdlich. „Was ist an einer Tür schon weiblich?" will Muhsin Omurca wissen. Und legt sofort nach: „Ich bin ein getürkter Deutscher." Sein Hückelhovener Publikum findet er zu ernst. Aber: „Die Deutschen nehmen alles ernst, sogar Satire. Männer heißen sogar Ernst mit Vornamen." Der Mann in den Zuschauerreihen, den er zunächst für den Integrationsbeauftragten hält, heißt allerdings Lutz.