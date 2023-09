Großes Cityfest Hückelhoven brummt mit viel Action

Nach dem gelungenen Eröffnungsabend mit der Kölner Band Brings und dem Mönchengladbacher Musiker Rob Sure ging es Schlag auf Schlag weiter. Die Remember Band aus der Vitusstadt gab zum ersten Mal ihre musikalische Visitenkarte in Hückelhoven ab. Die sechs Musiker um die beiden Frontmänner Heinrich Verheyden und Alex Behrens hatten viele bekannte Cover-Hits mitgebracht, waren damit im Mai noch auf dem Essener Kennedyplatz aufgetreten. Sechs Alben und rund 100 veröffentlichte Songs: Kinderlieder-Sänger „herrH", vielen bekannt aus dem Kika-Tanzalarm, zog die kleinen Besucher schnell in seinen Bann. Sein Anspruch: Mädchen und Jungen lehrreiche Stücke mit Mitmach-Angeboten zu präsentieren. Aber auch bekannte Eigengewächse aus der ehemaligen Zechenstadt traten auf. Die Nachwuchs-Artisten aus der Zirkus-AG am Gymnasium unter der bewährten Leitung von Sportlehrerin Bianca Schiff nutzten die große Open-Air-Sause als Generalprobe für ihre bevorstehende Jubiläumsveranstaltung. Ende September werden die jungen Akrobaten, Clowns und Jongleure bei ihrem zehnten Zirkusfestival internationale Gruppen im Zelt empfangen. Auf der Rathaus-Bühne zeigten die Pepperonis schon jetzt, was in ihnen steckt.