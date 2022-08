“Hückelhoven brummt“ : So abwechslungsreich wird das City-Fest

Die Goodfellas begeisterten im Juni das Publikum auf dem Lambertusmarkt in Erkelenz. Anfang September spielen sie zum zweiten Mal in Hückelhoven. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Am ersten Septemberwochenende heißt es in der ehemaligen Zechenstadt wieder „Hückelhoven brummt“. Das ist zur 17. Ausgabe geplant.

In diesem Jahr findet das City-Fest in Hückelhoven bereits zum 17. Mal statt. Das Stadtmarketing hat ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, um sowohl die Bürger der Stadt als auch die Gäste von außerhalb nicht nur zufrieden zu stellen, sondern bestenfalls auch zu begeistern. „Ich habe das City-Fest damals als junger Bürgermeister eingeführt. Dass es nun zu so einem Flaggschiff geworden ist, freut uns alle“, sagt Bürgermeister Bernd Jansen. Auch dass es die Stadt hinbekommen habe, in den Jahren 2020 und 2021 entweder eine Alternative zum City-Fest oder ein Fest unter 3G-Bedingungen durchzuführen, während viele andere Veranstaltungen ausfallen mussten, erfülle den Stadtchef mit Stolz.

Musik Eröffnet wird das Wochenende am Freitag mit etwas musikalisch völlig Neuem für das City-Fest. Seit fast zehn Jahren nämlich sind John Diva & The Rockets Of Love nun auf internationalem Parkett unterwegs, um dem geneigten Glam-Rock-Fan ihre Darbietungen von Bon Jovi, Guns N’ Roses oder Kiss zu servieren. Der musikalische Hauptact am Samstagabend sind die Goodfellas, eine „der besten Live-Coverbands in Deutschland“, wie Carsten Forg, Geschäftsführer der Stadtmarketing Hückelhoven GmbH, betont. Die neun Musiker waren bereits bei „Hürra wir tanzen noch“ im Jahr 2020 in Hückelhoven zu Gast. Diesmal wollen sie das Publikum, das damals in kleinen Gitterboxen stehen musste, direkt vor der Bühne sehen und in den Bann ziehen. Über das Wochenende verteilt werden zudem Singer/Songrwiter auf der Bühne stehen.

Info Ohne die Sponsoren kein City-Fest Unterstützung Es sei der Anspruch, den Menschen dieses Angebot kostenlos zu unterbreiten, sagt Bürgermeister Bernd Jansen. Die Stadt könne dies jedoch nicht alleine stemmen. Deshalb danken wir ganz herzlich unseren Sponsoren der Kreissparkasse Heinsberg und der NEW, ohne deren großzügige Unterstützung eine Veranstaltung in dieser Qualität nicht möglich wäre“, sagt Stadtmarketing-Chef Carsten Forg.

Kinderspaß In der NEW-Kindererlebniswelt am Rathaus gibt es unter anderem Menschen-Kicker, eine Eiskönigin-Hüpfburg, eine große Kletterwand sowie einen Ballon-Animateur. Am Samstag und Sonntag werden die Stadtbiber Rudi und Bärbel unterwegs sein. Sie bekommen am Sonntag prominente Unterstützung durch bekannte Figuren aus Paw Patrol und anderen Kinderfilmen. Am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr wird eine singende „Elsa“ aus dem Film „Frozen“ zur Unterhaltung der Kinder beitragen.

Essen & Trinken Frank Dohmen vom Haus Sodekamp-Dohmen, Willi Fell vom Hilfarther Brauhaus und der frühere Organisator des Hückelhovener Biermarktes, Gerhard Suhr, bieten eine große Auswahl an Kaltgetränken. Auch zahlreiche Essensstände wird es geben.

Kindertrödel Traditionell gibt es auf dem City-Fest am Samstag und Sonntag den kostenlosen Kindertrödelmarkt der Werbegemeinschaft Hückelhoven auf der oberen Parkhofstraße. Anmeldungen dazu nimmt das „Schönheitsstübchen Monika“ an der Parkhofstraße 29 in Hückelhoven noch bis zum 1. September entgegen.

Handwerk Aussteller aus der gesamten Region präsentieren in einheitlichen Holzbuden ihr unterschiedliches Handwerk.

Oldtimer 2014 feierte das Oldtimer-Treffen seine Premiere auf dem City-Fest, inzwischen hat es sich zu einem festen Bestandteil etabliert. Das Oldtimer-Treffen findet auf der unteren Parkhofstraße statt. Die beiden Oldtimer-Experten Helmut Zurkaulen vom Opelmuseum Hückelhoven und Detlef Fox stehen bei Nachfragen parat.

Menschen-Kicker Am Sonntag um 15 Uhr kommt es beim Menschen-Kicker zu einem besonderen Duell. Bürgermeister Jansen und Landrat Stephan Pusch treten mit ihren Teams gegeneinander an.

Verkaufsoffener Sonntag Am Sonntag veranstaltet die Werbegemeinschaft Hückelhoven zwischen 13 und 18 Uhr den zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr.