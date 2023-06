Feuerwehreinsatz in Hückelhoven Flammen eines brennenden Strauchs greifen beinahe auf Haus über

Am späten Montagnachmittag ist die Hückelhovener Feuerwehr gegen 17.30 Uhr in den Ortsteil Schaufenberg in den Bonifatiusweg gerufen worden. Es war gemeldet worden, dass Flammen einer brennenden Hecke drohten, auf ein Doppelhaus überzugreifen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen größeren brennenden Strauch feststellen, der unmittelbar am Haus stand und Flammen, die unter den Dachüberstand schlugen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Bewohner des Hauses bereits selbst in Sicherheit bringen können, sodass für Menschen keine Gefahr bestand. Wie Pressesprecher Josef Loers mitteilt, hatten die Bewohner auch schon versucht, das Feuer selbst unter Kontrolle zu bekommen.