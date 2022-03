Beschädigte Brücke zwischen Körrenzig und Hückelhoven : Brachelener müssen Umwege fahren

Die Körrenziger Rur-Brücke unmittelbar an der Gemarkung Brachelen. Sie wird leistungsfähiger neu gebaut, mit der Fertigstellung ist frühestens im Jahr 2023 zu rechnen. Foto: Willi Spichartz

Brachelen/Körrenzig Die Flut im Sommer 2021 hat große Schäden verursacht. So auch an der Körrenziger Rur-Brücke, die für eine Verbindung nach Hückelhoven sorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

Sie hat bei der Jahrhundertflut am 15. Juli vergangenen Jahres solche Schäden erlitten, dass sie selbst für Fußgänger gesperrt werden musste, für die anderen Verkehrsteilnehmer sowieso: Die Körrenziger Rurbrücke, die für Menschen aus dem Jülich-Linnicher Bereich eine kurze Verbindung nach Brachelen, Hilfarth und Ratheim, natürlich auch umgekehrt, ist. Sie wird, so die Linnicher Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker (SPD) auf Anfrage der RP, vollständig neu gebaut werden müssen, eine Fertigstellung noch 2022 ist nicht möglich. Nicht zuletzt, weil die Baumaßnahme im Millionenbereich europaweit ausgeschrieben werden muss, darüber müssen zahlreiche Behörden ihre Stellungnahmen abgeben. Und, so Marion Schunck-Zenker, es bleibt die große Frage nach einem Fach-Bauunternehmen zur Ausführung der Konstruktion, denn die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat im Bereich von u.a. Rhein, Ahr, Erft und Rur eine Großzahl von Brücken zerstört, allein in Erftstadt sollen es 14 sein, dass es hier zu Verzögerungen kommen wird. Frühestens das Jahr 2023 kann realistisch ins Auge gefasst werden.

Genaue Kostenerwartungen kann die Erste Bürgerin von Hückelhovens Nachbarstadt noch nicht nennen, die Ausschreibungen sind mit Fachgutachten zu unterfüttern, auch hier gibt es „Liefer“-Engpässe. Und die Stadt Linnich ist zweifach betroffen, denn die Heinrich-Weitz-Brücke auf der Hauptgeschäftsstraße ist ebenfalls irreparabel beschädigt, auch hier dürfen nicht einmal Fußgänger queren. Der enormen Bedeutung für die Innenstadt wegen wird dort eine Behelfsbrücke installiert. Schließlich liegen Einkaufsmärkte und das Großunternehmen SIG-Combiblock auf dem Außen-Ufer der Rur. Schätzungen für beide Brücken belaufen sich auf sechs Millionen Euro, für die Zuschüsse eingeholt werden aus dem Flutprogramm.

Eine Behelfs-Ersatz-Konstruktion ist für die Körrenziger Brücke nicht vorgesehen, die potenziellen Nutzer müssen sich noch längere Zeit auf Umwege einstellen. Einer führt von Brachelen aus nach Linnich, dort am Kreisverkehr nach links auf die B 57 Richtung Körrenzig über deren neuere Brücke, die funktionstüchtig geblieben ist. Der Umweg von Brachelen Richtung Baal-Doveren etc. ist auch über Hilfarth und dessen unbeschädigt gebliebene Rurbrücke und Hückelhoven möglich. Den Weg wird auch der Wirtschaftsverkehr vom zu aktivierenden Industriegebiet Lindern Richtung Norden und zur Autobahn A 46 nehmen.

Vor dem 15. Juli 2021 datierte eine Zerstörung der Körrenziger Brücke aus der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 1945, als Bomber der Alliierten von Briten und US-Amerikanern angriffen, um die „Rurfrontlinie“ als Teil des „Westwalls“ Nazideutschlands zu überwinden, was auch in kürzester Zeit gelang.

Die Vorgängerin der Linnicher Weitz-Brücke war bereits am 30. Dezember 1792 von den abziehenden Österreichern zerstört worden, um die im Eroberungsmodus heranrückenden französischen Revolutionstruppen am Rur-Übergang zu hindern, es langte nur zu einer kleinen Verzögerung, denn die Franzosen bauten flugs eine neue Holzbrücke. 1759 hatten Hannoveraner die Linnicher Holzbrücke abgebrochen, hier standen noch die königlichen Truppen der Franzosen gegenüber. An Weihnachten 1792 zeigte Hilfarth Widerstandsgeist gegen „Kaiserliche“ – der Ort sollte seine 1778 erbaute Holzbrücke auf Befehl der Österreicher vor den Franzosen abbrechen. Da sich die Hilfarther hartnäckig weigerten, Hand und Säge an ihren Holzübergang zu legen, wurden Männer aus Körrenzig herangeholt.

1794 beim erneuten und ultimativen Vorrücken der Franzosen das gleiche Spiel mit „alle Brücken abbrechen“, was im doppelten Sinn derzeit rund 2000 Kilometer östlich vermutlich auch geschieht. Brücken sind Lehrobjekte der Geschichte.