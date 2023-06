Beste Bedingungen für WM-Vorbereitung Ein Boxring auf dem alten Zechengelände

Das Erbe der Bergbau-Zeit ist in Kostenpflichtiger Inhalt Hückelhoven allgegenwärtig. Der Förderturm an Schacht 3 ist das große Wahrzeichen der Stadt, in dessen Schatten wurde kürzlich die neu gestaltete Eventfläche eröffnet. Doch auch abseits dieses Zentrums gibt es in der Stadt alte Zechengebäude, die nach 1997 nun leer stehen oder anderweitig genutzt werden.