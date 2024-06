Hückelhovener Beratungsstelle zieht Bilanz „Oft kommen die Leute voller Wut“

Ambulante Reha, Präventionsangebote wie „Kontrolliertes Trinken“, Elterntraining, aufsuchende Sozialarbeit in der Haft, offene Sprechstunden, Einzel- und Gruppengespräche: Die Beratungsstelle für Suchtfragen in Trägerschaft des Caritasverbandes in Kooperation mit dem Diakonischen Werk hat ihren Jahresbericht vorgelegt.