Tötung in Hückelhoven : Betrunkener tötet Bekannten und stellt sich bei der Polizei

Tötung in Hückelhoven

Hückelhoven Ein stark angetrunkener Mann hat nach Angaben der Polizei im Streit einen 38-jährigen Bekannten in Hückelhoven getötet. Er rief anschließend selbst die Polizei.

Der 47-Jährige habe nach der Tat am Ostersamstag selbst die Polizei verständigt und sei noch am Tatort festgenommen worden, teilte die Polizei im Kreis Heinsberg am Sonntag mit.