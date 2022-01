Polizei sucht Zeugen : Betrunkene nach gefährlicher Irrfahrt durch Millich gestoppt

Hückelhoven Die Polizei hat bereits am Dienstag eine offenbar alkoholisierte 50-Jährige gestoppt, die trotz wilder Fahrmanöver ohne größeren Unfall davonkam. Sie war aus Millich in Richtung Hückelhoven unterwegs.

(cpas) Eine offensichtlich alkoholisierte 50-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in Millich mit einer gefährlichen Irrfahrt auf sich aufmerksam gemacht.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Geilenkirchenerin mit einem schwarzen Hyundai auf der Gronewaldstraße, überfuhr dabei laut Zeugenaussagen eine Querungshilfe für Fußgänger, beschädigte Verkehrszeichen und geriet auf dem Weg Richtung Hückelhoven mehrfach in den Gegenverkehr. Auf der L117 an einer Ampel stand die Frau mit ihrem Wagen dann mitten auf der Fahrbahn, bog plötzlich rechts ab und kam in einer Sackgasse zum Stehen.