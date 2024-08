Picknick-Konzert in Hückelhoven Besucherrekord mit Nature’s Best geknackt

Mit Liedern wie Peter Gabriels „The Book of Love", Joshua Kadisons Ohrwurm „Jessie" oder dem America-Hit „A Horse with no Name" schafften es die drei Künstler spielend, für ausgelassene Stimmung unter dem Fördergerüst an Schacht 3 zu sorgen. Während das Akustik-Trio seine zahlreichen Zuhörer in die richtige Stimmung versetzte, waren die kleinen Geschenke heiß begehrt, mit denen sich die anhaltende Hitze ein bisschen besser ertragen ließ: 200 weiße Fächer mit dem Stadtmarketing-Logo. Auch die Volksbank Mönchengladbach als Sponsor der Veranstaltungsreihe verteilte Präsente, mit denen sich die hochsommerlichen Temperaturen etwas besser ertragen ließen - 200 Tuben mit Sonnencreme sowie 250 Sonnenbrillen. Annabell Rice und ihre Kolleginnen aus der Marketing-Abteilung des Geldinstituts waren dabei im Dauereinsatz, brachten alles unters Volk.