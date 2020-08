Von der Ausbildung zur Festanstellung : Berufliche Perspektiven für junge Hückelhovener

Hückelhoven Erst ausgebildet, dann weiterbeschäftigt: Das Hückelhovener Unternehmen ene’t bilden seinen eigenen Nachwuchs nicht nur aus, sondern übernimmt die jungen Menschen auch und bietet so berufliche Perspektiven.

Auch sein Kollege Jeremie Thönnißen hat die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung in Hückelhoven nun abgeschlossen. „Die Ausbildung hat mir großen Spaß gemacht und ich habe viele neue Technologien gelernt.“ Genau deshalb wird er sein Team weiterhin im Bereich Datenbankentwicklung unterstützen. Marcel Kräml ist der Dritte der Hückelhovener Azubis, der einen Grund zum Feiern hat. Als frisch gebackener Fachinformatiker für Systemintegration erhält auch er eine Festanstellung bei der ene't GmbH. „Meine Ausbildung habe ich in der IT-Abteilung gemacht. Ich freue mich aber, dass ene't so flexibel ist und ich mich zukünftig meiner großen Leidenschaft, der Softwareentwicklung, widmen kann.“

Linke will wieder als Fraktion in den Hückelhovener Rat

Kommunalpolitik : Linke will wieder als Fraktion in den Hückelhovener Rat

In Kürze wird auch Simon Blank sein duales Studium zum Mathematisch-Technischen Softwareentwickler in Hückelhoven abschließen. Er schreibt derzeit an seiner Bachelorarbeit zum Thema Eventgenerierung und Verarbeitung. Mit dem nahtlosen Übergang von der Ausbildung zur Festanstellung bietet das Unternehmen, das im Jahr 2002 gegründet wurde, den jungen Menschen gute Perspektiven für die Zukunft. Dies geschieht nicht nur am Standort Hückelhoven, sondern auch in Torgau.