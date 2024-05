Kabarettist zu Gast in Hückelhoven Bernd Stelter mit pointiertem Schönheitsprogramm

In der Veranstaltungsreihe „Hückelhoven macht Kultur“, die in diesem Jahr zum insgesamt 14. Mal stattfindet, zog und zieht es Volker Rosin, Bernd Stelter und Mundstuhl in die ehemalige Zechenstadt. Alexander Kniebel von der Eventagentur Eventkarussell betonte, dass die Veranstaltungen gut angenommen würden. Am Donnerstagabend sei die Aula mit rund 600 verkauften Karten fast ausgebucht gewesen, freute sich der Veranstalter.