Hückelhoven präsentiert sich in Stuttgart Bürgermeister Bernd Jansen spricht über Stadtentwicklung

„Die Innenstädte von morgen heute sozial gestalten, das schafft Heimat“, sagte Radke und erläuterte diesen Ansatz mit Bürgermeister Jansen. „Die einschneidenste Veränderung im Bereich des stationären Handels ist der Online-Handel. Vor über 20 Jahren siedelte sich die Firma QVC in unserer Stadt an und war ein Vorläufer des Online-Handels. In Gesprächen mit der Geschäftsleitung haben wir für unsere Innenstadt Faktoren definiert, die entscheidend sind, dass der stationäre Handel floriert: Die Erreichbarkeit der Innenstadt, entspanntes Einkaufen und kostenlose Parkplätze, mittlerweile über 4000 Stück in der Innenstadt. Man muss unterscheiden zwischen ländlich geprägten Innenstädten von mittelgroßen Kommunen zu Oberzentren wie Köln oder Düsseldorf. Hier war es wichtig, frequenzbringende Handelsunternehmen anzusiedeln. Diesen Prozess haben wir begleitet in einer konsequenten Stadtplanung und Stadtmarketing“, so Jansen.