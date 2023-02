Hückelhovener besteigt den Kilimandscharo Bergsteiger Thomas Mäker über den Dächern der Welt

Hückelhoven · Thomas Mäker aus Hückelhoven ist begeisterter Bergsteiger und hat in seinem Leben schon so manches Abenteuer erlebt. In wenigen Tagen steht mit der Besteigung des Kilimandscharo das nächste vor der Tür. Was ihn bei dieser Tour erwarten wird.

26.02.2023, 10:41 Uhr

8 Bilder Thomas Mäker reist auf die Dächer der Kontinente 8 Bilder Foto: Mäker

Der Kreis Heinsberg, ganz im Westen Deutschlands, ist wahrlich nicht für seine Berge und Hügel bekannt. 165 Meter über Normalhöhennull ist er hoch, der höchste Punkt des Kreises Heinsberg – und er ist menschengemacht: auf der Abraumhalde der ehemaligen Grube Carolus Magnus in Übach-Palenberg. Über solche Erhebungen kann Thomas Mäker nur müde lächeln. Der Hückelhovener ist schließlich sonst in ganz anderen Höhen unterwegs – und hat auf seinen Touren schon das ein oder andere Abenteuer erlebt. In wenigen Tagen steht das nächste ins Haus: die Besteigung des Kilimandscharo.