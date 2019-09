Hückelhovener Orchester Sophia Jacoba : Konzertreise der Bergkapelle

Hückelhoven Die Bergkapelle Sophia Jacoba reist am zweiten Septemberwochenende in die Pfalz, nach Speyer. Neben einem Besuch des Technik-Museums findet am Freitag ein Kameradschaftsabend statt.

Am Samstag gibt es eine Führung im Speyrer Dom und ein gemeinsames Essen im Domhof. Am 7. und 8. September wird in der Rhein-Pfalz-Halle in Römerberg-Heiligenstein außerdem das 90-jährige Bestehen der Musikkapelle Mechtersheim und gleichzeitig 65 Jahre Musikverein Mechtersheim gefeiert. Das Jubiläumswochenende beginnt am Samstag mit einem groß aufgezogenen Blasorchesterwettstreit, in dem unter anderem auch die Mechtersheimer Superkapelle gesucht wird, und endet am Sonntag mit dem Frühschoppenkonzert der Bergkapelle Sophia Jacoba Hückelhoven. Das große Blasorchester wartet mit vielen musikalischen Leckerbissen auf. So hat Dirigent Rolf Deckers ein stilvolles und unterhaltsames Programm zusammengestellt. Das blasmusikbegeisterte Publikum in der Pfalz soll voll auf seine Kosten kommen, zumal die meisten Stücke, die von der Bergkapelle gespielt werden, von Rolf Deckers eigens für so einen Anlass arrangiert wurden.