Stadt Hückelhoven muss Mehrkosten einplanen : Hilfarther Kindergarten wird ein Drittel teurer

Den neuen Kindergarten in Hilfarth zu bauen, wird für die Stadt Hückelhoven teurer. Der Bauausschuss sah die Notwendigkeit der Mehrkosten und stimmte diesen zu, zumal sie dank Fördermitteln keine Lücke in den Stadthaushalt reißen. Foto: Esi Grünhagen/Pixabay

Hückelhoven Mindestens ein Drittel teurer als geplant wird der Neubau des dreigruppigen Kindergartens in Hilfarth. Darüber informierte die Stadt Hückelhoven den Bauausschuss. Den Mehrkosten wurde zugestimmt.

2017 starteten in Hückelhoven die Überlegungen, den Kindergarten in Hilfarth um eine dreigruppige Zweigstelle an der Tannenstraße zu erweitern. 2018 fasste die Politik den dazu notwendigen Baubeschluss und plante für den Stadthaushalt 2019 geschätzte Mittel in Höhe von 1,75 Millionen Euro ein. Inzwischen aber sind die Planungen vorangeschritten, wurden Bedarfe des pädagogischen Personals konkretisiert, Veränderungen in den Brandschutzanforderungen eingearbeitet und hat sich die konjunkturelle Lage im Baugewerbe verändert – nun musste die Stadt Hückelhoven den Bauausschuss bitten, mehr Geld zu bewilligen: zusätzliche knapp 620.000 Euro. Damit wird der Neubau fast zweieinhalb Millionen Euro kosten. Und selbst diese Summe könnte sich noch einmal erhöhen, erklärte das zuständige Fachplanungsbüro RKS.