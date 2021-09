Interkulturelle Woche : Hückelhoven mit anderen Augen sehen

Der Ausblick von der Millicher Halde. Die Halde ist Teil des Interkulturellen Stadtrundgangs. Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Der Interkulturelle Stadtrundgang ist Teil der bald startenden Interkulturellen Woche. Ein Projekt, das die vielen Facetten der Stadt zeigen soll. Am Samstag, 2. Oktober, sind von 10 bis 13 Uhr einige Stationen für Besucher geöffnet.

Am Sonntag findet nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern es wird auch in Rostock die Interkulturelle Woche offiziell eröffnet. In Hückelhoven startet sie einen Tag später, am 27. September. Es warten zahlreiche Lesungen und Talkrunden auf die Besucher, auch einige Online-Seminare zählen zum Portfolio. Zudem ist die Stadt Hückelhoven stolz darauf, ein neues Projekt an den Start zu bringen: der Interkulturelle Stadtrundgang.

Unter dem Motto „Vielfalt erleben!“ werden die Besucher eingeladen, sich auf einen ganz besonderen Weg zu machen, um verschiedene Facetten der ehemaligen Zechenstadt mit anderen Augen zu sehen. Als Stationen-Rundgang sollen unterschiedliche Lern-, Gedenk- und Kulturorte besucht, die einen Einblick in die religiöse und kulturelle Vielfalt der Stadt ermöglichen.

Info Film zum Stadtrundgang am 28. September Am Dienstag, 28.09.2021, 11.00 Uhr, wird der Film zum Interkulturellen Stadtrundgang erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt. Ebenso werden selbstverständlich die Flyer und Broschüren ausliegen, sodass jeder, der möchte, sich auf den Weg machen kann. Der Teaser zum Film ist auf dem Youtube-Kanal von myRegioTV schon jetzt abrufbar.

„Der Interkulturelle Stadtrundgang soll Begegnung und Austausch fördern, und das an Orten, die zum Innehalten und Zuhören einladen, an denen man miteinander ins Gespräch kommt und Wissenswertes erfährt. Dieser Rundgang trägt dazu bei, Verständnis für kulturellen Hintergrund, Lebensweise und Religion in gegenseitiger Wertschätzung zu entwickeln und Vorurteilen entgegenzuwirken“, wirbt die Stadt Hückelhoven selbst für das neue Projekt im Rahmen der Interkulturellen Woche.

Station 1 Auch nach der Stilllegung der Zeche ist der Förderturm von Sophia Jacoba ein Wahrzeichen Hückelhovens geblieben. Als Denkmal symbolisiert er gleichermaßen die vom Bergbau geprägte Vergangenheit wie auch den erfolgreichen Strukturwandel. Am Friedrichplatz ist mit dem Begegnungszentrum ein Ankommenstreffpunkt für Menschen mit Fluchtgeschichte.

Station 2 Das Erbe des Bergbaus wird weiter hochgehalten, viele Mitglieder der Mineralien- und Bergbaufreunde, die ein Museum betreiben, sind selbst durch frühere Tätigkeiten eng mit dem Bergbau verbunden. Etwas weiter befindet sich die Bergbausiedlung, Namensgeber Mokwa war Bergmann und wurde von den Nationalsozialisten ermordet.

Station 3 Lernen in Vielfalt, dafür steht das Gymnasium in Hückelhoven stellvertretend für die weiteren Schulen im Stadtgebiet. Seit 2010 offiziell Teil der Kampagne „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Die offene Lernkultur trägt zum demokratischen und toleranten Miteinander bei. In der großen Kuppel des Gymnasiums ist die Sternwarte der Schule untergebracht. Ein Gebäude weiter befindet sich die Stadtbücherei, die für alle Interessierten ein breites Angebot parat hat.

Station 4 Der Eine-Welt-Laden setzt sich schon seit 30 Jahren für fairen Handel ein. Die weltweiten Zusammenhänge von globaler Gerechtigkeit, Ökonomie, Ökologie und sozialen Zusammenhängen von Kultur und Politik sollen einen solidarischen Lebensstil anregen. Ein paar Meter weiter lädt der Schalompark, ein ehemaliger evangelischer Friedhof, zum Verweilen ein. Die evangelische Kirchengemeinde setzt sich durch vielfältige Angebote für das interkulturelle Miteinander ein.

Station 5 Die ehemalige Wasserburg Haus Hückelhoven entstand im 14. Jahrhundert. Heute ist sie Veranstaltungsort für öffentliche und private Feiern, aber auch Workshops und Vorträge zu Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens finden hier statt.

Station 6 Der Kristallisationspunkt gegen Armut durch Integration (KAI) des Deutschen Roten Kreuzes ist ein Stützpunkt interkultureller Arbeit und Antidiskriminierungsstelle, besonders für geflüchtete Menschen. Schwerpunkt ist die sozialraumorientierte Arbeit mit Frauen, Kindern und Jugendlichen, die an die Angebote der sozialen Infrastruktur herangeführt werden sollen.

Station 7 Landschaftsgestaltung unter dem Einfluss der Industriegeschichte, dafür steht die Millicher Halde. Durch den Abraum im Steinkohlebergbau wurde der Hügel, auch „Schlafende Schöne“ genannte, von 1936 bis 1972 aufgeschüttet. Die Plattform bietet eine schöne Aussicht, auch Veranstaltungen finden auf der Halde regelmäßig statt, unter anderem der Haldenzauber.