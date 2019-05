Maikundgebung an Schacht 3 Hückelhoven : Für die wichtige Europawahl die Stimme abgeben

Hückelhoven „Europa - jetzt aber richtig“ lautete das Motto bei der Maikundgebung an Schacht 3. Vertreter der Parteien stellten sich anlässlich der Europawahl vor.

Heinz-Willi Klaßen, Vorsitzender des Heinsberger Kreisverbands des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), begrüßte am Tag der Arbeit die Besucher in der Schachthalle sowie auf dem Außengelände.

Walter Leo Schreinemacher (Freie Wähler) ist Mitglied des Kreistages und des Rates in Heinsberg. Der Architekt, in einer Verwaltung am Niederrhein angestellt, kündigte an, die Bürger bei Entscheidungen des europäischen Parlaments einbinden zu wollen. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im kommunalen Bereich befürwortete er klar.