Betrug in Hückelhoven Bargeld an falschen Polizisten übergeben

Nach Polizeiangaben habe ein Mann am Dienstag, 9. Juli, gegen 17 Uhr den Anruf einer unbekannten Person erhalten, die sich als Kriminalpolizist ausgab und eine Kaution für den Sohn des Seniors forderte, da dieser angeblich einen Menschen überfahren hätte. Der Baaler übergab schließlich gegen 18.30 Uhr an eine weitere bislang unbekannte männliche Person an der Haustür einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.