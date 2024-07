„Unsere Art der Trauerbewältigung“ Baaler Bürgerbühne spielt für tote Regisseurin

Info

Aufführungen Die Komödie „Lehrer, Lügner, Lotterleben“ wird am Samstag, 14. September, 19 Uhr, und am Sonntag, 15. September, 17 Uhr (Cafeteria ab 15 Uhr) im Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz aufgeführt. In der Aula des Hückelhovener Gymnasiums gastiert die Baaler Bürgerbühne am Samstag, 5. Oktober, 19 Uhr.



Vorverkauf Eintrittskarten zum Preis von elf Euro (Kinder bis 14 Jahre sechs Euro) sind ab sofort erhältlich in der Baaler Stern-Apotheke sowie bei Schreibwaren Lengersdorf-Gatzos in Hückelhoven.