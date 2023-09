Vorfall in Baal Dieb bricht in Pizzeria ein – und scheitert dann an Eiscafé

Nur wenige Meter weiter, am Pastor-Bauer-Platz, versuchte ein Mann in der gleichen Nacht, in das dortige Eiscafé einzubrechen, scheiterte aber offenbar. Der Betreiber des Cafés entdeckte am Dienstagvormittag Hebelspuren an der Tür, als er sein Geschäft öffnen wollte. Daraufhin prüfte er die Aufzeichnungen seiner Videokamera und wurde fündig. Zu erkennen war ein Einbrecher, der laut Polizei zwischen 25 und 40 Jahre alt war und einen Kapuzenpullover trug. Die Kripo des Kreises Heinsberg hat Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die beiden Taten tatsächlich vom selben Mann begangen worden sind.