Autokinonacht in Hückelhoven : Logistische Meisterleistung zur zwölften Autokinonacht

Hückelhoven Bevor der Kinofilm „Bohemian Rhapsody“ über die Leinwand flimmern kann, haben bei der Hückelhovener Autokinonacht die Helfer beim Sortieren der Autos viel zu tun.

„Falls Sie mal weinen müssen.“ Mit einem verschmitzten Lächeln werden die Besucher an der Zufahrt zum Schachtgelände an der Sophiastraße begrüßt. Ihnen wird ein Schwämmchen gereicht, das eigentlich für die Windschutzscheibe des Autos gedacht ist. Wenige Meter von ihnen entfernt steht die 240 Quadratmeter große Leinwand. In Hückelhoven lockte die zwölfte Auflage der Autokinonacht. Und obwohl im Kreis Heinsberg autofreier Freitag war, rollten die Autos in Scharen an.