Unfall in Hückelhoven Autofahrerin stößt mit E-Rollstuhl zusammen

Nach einem Unfall auf der Parkhofstraße in Hückelhoven am vergangenen Donnerstag, 21. September, sucht die Polizei nun eine Seniorin, die einen E-Rollstuhl gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, stieß die Seniorin gegen 9.50 Uhr am Morgen mit dem Auto einer 30-Jährigen zusammen. Diese war rückwärts aus einer Parknische auf die Fahrbahn gesehen. Sie hatte die ältere Frau übersehen, wohl auch, weil diese entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße aus Richtung Rathausplatz unterwegs war. Beim Ausparken kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Seniorin verließ nach einem kurzen Gespräch die Unfallstelle ohne ihre Personalien anzugeben.