Einsatz in Hückelhoven : Autobahn 46 zeitweise gesperrt nach Unfall

Hückelhoven Aus noch unbekannter Ursache verlor der Fahrer eines SUV die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in Höhe Hückelhoven gegen die Mittelleitplanke. Wegen zahlreicher Trümmerteile musste auch die Gegenfahrbahn gesperrt werden.

Glücklicherweise unverletzt überstand der Fahrer eines SUV den Unfall, der sich am Samstag, 13. März, gegen 14.50 Uhr auf der Autobahn 46 in Höhe Hückelhoven ereignet hatte.

Aus unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug, das in Richtung Heinsberg unterwegs war, ins Schleudern und prallte danach gegen die Mittelleitplanke. Der SUV wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Wie die Feuerwehr Hückelhoven berichtet, wurde die Autobahn durch den heftigen Einschlag derart verschmutzt, so dass die Fahrbahn in Richung Heinsberg komplett und die in Richtung Erkelenz zumindest teilweise gesperrt werden mussten, dort musste der Verkehr über den Standstreifen geführt werden. In Fahrtrichtung Heinsberg kam es dabei zu einem Stau.