Alkoholisierter Fahrer festgenommen 19-Jähriger fährt in Hückelhoven Schwangere an – Frau und Baby tot

Nach dem für eine Schwangere und ihr ungeborenes Kind tödlichen Verkehrsunfall an der Heerstraße in Hückelhoven im Kreis Heinsberg sucht die Polizei Zeugen, die den Unfallfahrer beobachtet haben. Es gehe vor allen Dingen darum, ob jemandem etwas bei der Fahrweise des jungen Mannes aufgefallen sei, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach Angaben der Polizei sei der Fahrer augenscheinlich alkoholisiert gewesen und wurde vorläufig festgenommen. Im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.