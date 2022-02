Auszeit-Wochenende für Jugendliche in Hückelhoven : Wie passen Klimawandel und Schöpfung zusammen?

Eine Impression aus Steyl in den Niederlanden. In der Gemeinde leben gut 3500 Einwohner. Foto: Venlo Partners

Hückelhoven Diese Frage können Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren bei einem Projekt in den Niederlanden erörtern. Es soll ein Wochenende der Auszeit werden.

Vielen jungen Menschen liegt die Natur und die Umwelt am Herzen, sie machen sich mehr und mehr Gedanken um ihre Zukunft. Das machte sich unter anderem an den freitäglichen Demonstrationen von Fridays for Future bemerkbar. Das ist auch dem Fachbereich Jugend im Büro der Regionen Heinsberg und Mönchengladbach nicht verborgen geblieben. Wie Felix Eicke, Jugendbeauftragter aus Hückelhoven, berichtet, habe man sich Gedanken gemacht, wie die Themen Klimawandel und Schöpfung zueinander passen. In einem Pilotprojekt wolle man ein Wochenende der Auszeit für Jugendliche anbieten und in gemeinsamen Diskussionen die beiden Themenfelder erschließen.

Vom 18. bis zum 20. Februar soll dieses Wochenende stattfinden. Der Fachbereich Jugend im Büro der Regionen Mönchengladbach und Heinsberg bietet gemeinsam mit In:spirit ein Auszeitwochenende im Begegnungshaus der Steyler Missionsschwestern in Steyl bei Venlo, kurz hinter der Grenze zu den Niederlanden an. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren seien herzlich eingeladen, an dieser Fahrt teilzunehmen. Zu Beginn werde es darum gehen, sich gegenseitig kennenzulernen und die Gemeinschaft zu stärken, betont Eicke. Anschließend soll auch etwas gestaltet werden, was die Jugendlichen mitnehmen können.

Die Teilnahme an dem Wochenende in den Niederlanden kostet 45 Euro. Gemeindemitglieder müssen die Teilnehmenden nicht sein, jeder Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren könne teilnehmen, betont Eicke. Er hofft, dass sich auch Interessierte finden, die bisher vielleicht wenig religiöse Berührungspunkte haben, aber wegen der spannenden Thematik an der Fahrt teilnehmen wollen. Die Anreise nach Steyl kann individuell gestaltet werden, es wird aber auch eine Mitfahrgelegenheit von Erkelenz aus angeboten.

Weitere Informationen zu der Fahrt gibt es beim Jugendbeauftragten Felix Eicke telefonisch unter 02433-44582412 oder per Mail: felix.eicke@bistum-aachen.de

(mwi)