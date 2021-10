Weitere Auszeichnung für Hückelhovener Verein : As-Ka-Do holt großen Stern des Sports in Silber

Kaan Cevahir mit dem Stern des Sports in Silber und der dazugehörigen Urkunde. Im Januar steht das bundesweite Finale in Berlin an. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Damit ist auch klar: Der bekannte Hückelhovener Verein vertritt das Land Nordrhein-Westfalen beim Finale auf Bundesebene im Januar in Berlin.

Es ist noch nicht lange her, dass der Hückelhovener Kaan Cevahir den dritten bronzenen Stern des Sports in Folge in Empfang nehmen durfte. Stellvertretend für den Kampfsportverein As-Ka-Do, der sich mit zahlreichen Projekten in den Bereichen Integration und Bildung als anerkannter Integrationsstützpunktverein seit Jahren für das gesellschaftliche Zusammenleben in der Region einsetzt und dessen zweiter Vorsitzende Cevahir ist.

Durch den ersten Platz auf Kreisebene hatte sich der Verein für die Entscheidung auf Landesebene qualifiziert. In dieser Woche stand das Finale auf Landesebene in der NRW-Hauptstadt Düsseldorf auf dem Programm – erneut mit positivem Ausgang für den Verein aus Hückelhoven. Für die Initiative „Young Minds – Politische Meinungsbildung und Partizipation“ ist As-Ka-Do mit dem Großen Stern des Sports in Silber ausgezeichnet worden. Zu diesem ersten Platz gehört auch ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro.

„Mit Young Minds möchten wir sie an aktuelle politische und gesellschaftliche Themen heranführen und erproben hierbei ein spannendes, geradezu innovatives Format politischer Bildung“, hatte Kaan Cevahir das Projekt beschrieben. Die drei wichtigsten Säulen sind dabei Faktenwissen, Meinungsvielfalt und Diskurse. Bei Young Minds werden Meinungsparlamente einberufen, in denen Diskussionsräume eröffnet werden. Aufhänger des letzten Meinungsparlaments war die Frage: „Darf Politik zur Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen in die Freiheit des Einzelnen eingreifen?“ Dazu hatten die Bundestagskandidaten des Kreises Heinsberg im Vorfeld der Wahl im September in der Hückelhovener Aula debattiert. Weitere Veranstaltungen nach diesem Konzept sind für das kommende Jahr geplant.

„Wie unverzichtbar der so enorm vielfältige Breitensport als tägliche Bewegungseinheit in unserer Gesellschaft geworden ist, hat bis zum Sommer die unerfreuliche Zeit der sportlichen Zwangspause deutlich aufgezeigt. Deshalb verstehen wir diesen traditionsreichen Wettbewerb als ein ganz wichtiges Signal, das herausragende ehrenamtliche Engagement in den rund 18.000 NRW-Sportvereinen in den Fokus zu rücken“, sagt Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes, der die Ehrung vornahm. Auch Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, war an der Ehrung beteiligt. Sie hob das vielfältige Engagement der Sportvereine in Nordrhein-Westfalen hervor: „Sportvereine sorgen für mehr Lebensqualität vor Ort, reagieren auf aktuelle Herausforderungen mit kreativen Lösungen und werden aktiv, wo Hilfe nötig ist. Die Bewerbungen um die Sterne des Sports haben dies wieder unter Beweis gestellt.“ Dafür sei As-Ka-Do ein leuchtendes Beispiel, führte sie weiter aus.