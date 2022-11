Kreisfeuerwehrverband Heinsberg : Altgediente Feuerwehrleute pflegen Geselligkeit

Die Feuerwehrleute kamen in Hückelhoven zusammen. Foto: KFV Heinsberg

Hückelhoven Nachdem das Treffen der Ehrenabteilungen mit altgedienten Feuerwehrleuten durch den Spielmannszug des Kreisfeuerwehrverbandes eröffnet wurde, begrüßte Kreisbrandmeister Klaus Bodden die Gäste, darunter Bürgermeister, Repräsentanten der Kreisverwaltung sowie Vertreter der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg.

Bodden informierte über die Aktivitäten und Neuerungen der vergangenen Jahre. Hier ging auf die Pandemie und die damit verbundenen Einsatzerschwernisse ein. Auch die Kameradschaftspflege musste für mehr als zwei Jahre ausgesetzt werden. Weiterhin berichtete der Kreisbrandmeister über das Starkregenereignis im Jahr 2021, in dem auch fünf Kommunen des Kreises betroffen waren. In dieser Zeit waren alle Feuerwehren des Kreises über Tage im Dauereinsatz.

Auch der Krieg in der Ukraine fordert die Feuerwehren im Kreis. Konzepte und Ausführungsbestimmungen für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz müssen überarbeitet, angepasst und ausgebildet werden. Sirenen werden in Zukunft ausschließlich nur noch zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt. Der Kreisbrandmeister bedankte sich bei der Feuerwehr Hückelhoven für die Ausrichtung der Veranstaltung. Dem Abend für die verdienten Feuerwehrleute, an dem Humor, Geselligkeit und Kameradschaftspflege im Mittelpunkt standen, wünschte er einen harmonischen Verlauf.